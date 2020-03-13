Лыжница Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира

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Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в общем зачете Кубка мира.

Заключительные этапы в Канаде и США были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Первое место в общем зачете заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг (2508), второй стала ее соотечественница Хейди Венг (1697). В активе Непряевой 1356 очков.

В зачете дистанционных гонок победу также одержала Йохауг (1451), а россиянка расположилась на четвертой строчке (652).

В спринтерском зачете Кубка мира первое место заняла Линн Сван (509). Непряева стала четвертой (358).

Ранее сообщалось, что Йохауг заработала за сезон на €90 тысяч больше российского лыжника Александра Большунова.