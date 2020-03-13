Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

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Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА «Новости».

Поединок должен состояться в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке. Однако мэр города Билл де Блазио 12 марта ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса. Меры борьбы с инфекцией подразумевают отмену всех массовых мероприятий.

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает», — написал боец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что UFC не планирует отменять бой Нурмагомедова и Фергюсона.