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Игрок итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на карантине из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

Напомним, что у его партнера по команде Даниэле Ругани обнаружили новый вирус.

Португалец остается в Португалии, куда он прибыл до появления новости о заражении у Ругани.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.



Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» отправлен на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса».