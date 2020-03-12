УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, сообщает Marca.
По информации издания, официально о данном решении будет объявлено позднее.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлены более 12 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что в мадридском «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока.