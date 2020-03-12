В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса

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Все спортивные и культурные мероприятия в Татарстане перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Inkazan.ru со ссылкой официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры со всеми федерациями, а также руководством футбольного клуба «Рубин» и команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс».

«Рубин» проведет ближайший домашний матч против московского «Локомотива» 5 апреля. У «Ак Барса» на 18 и 20 марта запланированы матчи второго раунда Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве будут проходить с ограничением 5 тысяч человек.