НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.

Такое решение было принято из-за того, что у баскетболиста «Юты Джаз», чье имя официально не раскрывается, но СМИ информируют, что это Руди Гобер. Тест игрока дал положительный результат за несколько часов до начала матча регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», игра была отменена.

«НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — сказано в заявлении Ассоциации.

Ранее сообщалось, что АПЛ не будет останавливать сезон из-за коронавируса.