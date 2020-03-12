НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Такое решение было принято из-за того, что у баскетболиста «Юты Джаз», чье имя официально не раскрывается, но СМИ информируют, что это Руди Гобер. Тест игрока дал положительный результат за несколько часов до начала матча регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», игра была отменена.
«НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — сказано в заявлении Ассоциации.
Ранее сообщалось, что АПЛ не будет останавливать сезон из-за коронавируса.