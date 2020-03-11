Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99%
Тележурналист Мурад Латипов, сотрудник сборной России на чемпионате мира 2018 года, заявил о том, что с высокой долей вероятности Евро-2020 перенесут на более поздний срок из-за коронавируса.
«Я сегодня был в Госдуме. Мне сказали, что есть очень большая вероятность переноса чемпионата Европы. По национальному чемпионату решение примет Российский футбольный союз (РПЛ)», — написал Латипов в Instagram.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.
Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за коронавируса.
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История, к сожалению, трендовая: был в ГосДуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% ЧЕ сдвинут по срокам из-за КОРОНАВИРУСА�� По чемпионату России решение ещё не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает , рекомендации будут похожие �� Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера. Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае) Как-то совсем не весело. Что думаете? Оправданные решения❓❓❓ #че2020 #коронавирус #сроки #перенос #мурадлатипов #премьерлига #госдума #рфс