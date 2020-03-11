Логинов пропустит последний этап Кубка мира
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Старший тренер сборной России Сергей Белозеров заявил, что биатлонист Александр Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене, передает ТАСС.
Специалист отметил, что в состав национальной команды войдут Кирилл Стрельцов и Василий Томшин. Также в Норвегии, скорее всего, выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Никита Поршнев.
Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта.
Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о состоянии лидера национальной команды.