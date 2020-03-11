У сотрудников двух команд «Формулы-1» заподозрили коронавирус

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У одного сотрудника команды «Формулы-1» «Макларен» и двух работников«Хааса» нашли симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщает Daily Express.

По информации издания, сотрудники команд уже сдали необходимые анализы, результаты которых будут известны в течение пяти дней. В настоящее время они находятся в отеле на карантине.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 15 марта. Первый этап Гран-при пройдет в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что американская певица Майли Сайрус не выступит на Гран-при Австралии «Формулы-1» из-за коронавируса.