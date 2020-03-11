Вяльбе отреагировала на досрочную победу Большунова в общем зачете КМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

10 марта стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, занимающий в общем зачете второе место Йоханнес Хесфлот Клебо не сможет догнать Большунова.

Вяльбе заявила, что национальная команда России уже прибыла в Северную Америку.

«Поздравляю Сан Саныча с большим Хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» - цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Ранее федерация лыжного спорта отреагировала на решение Норвегии пропустить этапы КМ.