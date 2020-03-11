30 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от седьмого поражения кряду в НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Зак Макьюэн и Бо Хорват. У гостей дубль оформил Брок Нельсон, также шайбы забросили Эндрю Лэдд и Джордан Эберле.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков.

После 69 матчей «Ванкувер» (78 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «Кэнакс» на выезде сыграют с «Аризоной Койотс».

«Айлендерс» (80) провели 68 игр и располагаются на девятой строчке на Востоке. «Нью-Йорк» потерпел седьмое поражение кряду. Следующим соперником «островитян» станет «Калгари Флэймз». Матч пройдет в канадском городе.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Лэдд (Бейли, Ледди) — 01:36

1:1 — Годетт (Эдлер, Стечер) — 01:57

2:1 — Тоффоли (Петтерссон, Хьюз) — 02:41

2:2 — Эберле (Барзал, Ли) — 19:01

3:2 — Макьюэн (Эдлер) — 22:14

3:3 — Нельсон — 37:00

4:3 — Хорват — 37:51 (5x4)

4:4 — Нельсон — 44:32

5:4 — Миллер — 65:00 (ПБ)