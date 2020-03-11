Большунов первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/293/12995293/2020-02-09T110600Z_757488655_RC2ZWE9ZTSUB_RTRMADP_3_FIS-SKI-WORLD-pic905-895x505-40476.jpg">

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира-2019/20.

Это произошло после того, как сборная Норвегии, в составе которой выступает ближайший преследователь россиянина Йоханнес Клебо, отказалась от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы заражения китайским коронавирусом.

За пять гонок до конца сезона Большунов имеет 2221 очко, у Клебо — 1726.

Таким образом, 23-летний Большунов стал первым в истории российским лыжником, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. В советское время это удавалось сделать двум отечественным спортсменам — Александру Завьялову (сезоны-1980/81, 1982/83) и Владимиру Смирнову (1990/91).

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Тереза Йохауг заработала за сезон на €90 тысяч больше Большунова.