«Тоттенхэм» разгромно проиграл «РБ Лейпциг» и покинул Лигу чемпионов

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Немецкий «РБ Лейциг» одержал разгромную победу над английским «Тоттенхэм Хотспур» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев (общий счет 5:0). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дублем в составе «быков» отметился Марсель Забитцер, еще один гол на свой счет записал Эмиль Форсберг.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Бернли» сыграли вничью в чемпионате Англии.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч

«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) — 3:0

Голы: 1:0 — Забитцер, 10; 2:0 — Забитцер, 21; 3:0 — Форсберг, 87