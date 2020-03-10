РУСАДА: спортсмены обязаны проверить лекартсва от коронавируса на допинг
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила о том, что спортсмены обязаны проверить лекарства от коронавируса на допинг, передает РИА «Новости».
Напомним, по всему миру продолжается вспышка коронавируса, которая началась в Китае, но охватила весь мир.
«Спортсмены могут заболеть. Им необходимо лечение, но нельзя нарушать антидопинговые правила. Я не слышала о том, что есть средство от коронавируса. Атлетам необходимо проверять лекарства через сервис проверки препаратов», — сказала Пахноцкая.
Ранее стало известно о том, что чемпионка России по карате Лия Завгарова дисквалифицирована за допинг.