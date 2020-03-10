Украинский боец UFC обрадовался падению цен на нефть и курсу рубля

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Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов прокомментировал падение цен на нефть и курса рубля, передает РИА «Новости».

«Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10 процентов за одну ночь», — написал спортсмен в Instagram.

В смешанных единоборствах (MMA) Крулов провел 31 бой. В его активе 25 побед. В своем последнем поединке в UFC он потерпел поражение от представителя Бразилии Гловера Тейшейры.

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о том, что падение цены на нефть отразится на его команде.