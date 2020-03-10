Агент Селюк: у ЦСКА большие проблемы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно отсутствия своего клиента Седрика Гогуа в заявке на матч с «Ростовом». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в стане армейцев руководствуются не спортивными достижениями, а личными и корыстными целями.

«У Гогуа нет никаких проблем в ЦСКА. Наоборот, это у ЦСКА большие проблемы. Видимо, в клубе есть напряженность между селекционным отделом и тренерским штабом, раз на первый план выходят неспортивные показатели», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил провокации форварда «Краснодара» Ари в концовке игры 21-го тура чемпионата России по футболу.