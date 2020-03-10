Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Баффало» в матче НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейберс».
Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» в присутствии 16 539 зрителей и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Олофссон и Джек Айкел, успешно реализовавший большинство.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
После этой победы «Баффало» закрепился на 14-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче Кубка Гагарина.