«Краснодар» за два тура сократил отставание от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» за два весенних тура чемпионата России по футболу сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице петербургского «Зенита» на четыре очка.

Подопечные Сергея Матвеева поочередно обыграли «Уфу» и «Спартак» (2:0 и 0:1), а команда под руководством Сергея Семака дважды довольствовалась домашними нулевыми ничьими с московским «Локомотивом» и «Уфой».

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) команды разделяет шесть очков — у петербуржцев в данный момент 47 баллов, у краснодарцев — 41.

Очная встреча между лидерами состоится в апреле 2020 года на стадионе «Краснодар».

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала Лиги Европы «Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт» (Германия) не состоится в Базеле из-за коронавируса.