«Вашингтон» дома проиграл «Майами»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» проиграл «Майами Хит».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в присутствии 18 135 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 89:100.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал американец Б.Адебайо, набравший 27 очков, сделавший 14 подборов и отдавший шесть результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (27) набрал Ш.Напьер.

После этой победы «Хит» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Атланту» в игре регулярного сезона НБА.