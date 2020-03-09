«Вашингтон» дома проиграл «Майами»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» проиграл «Майами Хит».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в присутствии 18 135 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 89:100.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал американец Б.Адебайо, набравший 27 очков, сделавший 14 подборов и отдавший шесть результативных передач.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (27) набрал Ш.Напьер.
После этой победы «Хит» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что «Мемфис» победил «Атланту» в игре регулярного сезона НБА.