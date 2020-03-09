Буллит Сергачева не помог «Тампе» обыграть худшую команду НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла на стадионе «Литл Сесарс Арена» в Детройте в присутствии 18 841 зрителей и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков — 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Картер Вераге, Патрик Марун, а также Брейден Пойнт, отличившийся дважды.

Победный буллит реализовал у хозеяв Робби Фаббри.

Ранее сообщалось, что нападающий столичного «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев прокомментировал поражение от московского «Спартака» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).