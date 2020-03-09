«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
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В очередном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер».
Встреча прошла на домашней арене «бьянконери» «Альянц Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Аарон Рэмзи и Паоло Дибала. Стоит отметить, что оба мяча были забиты во второй половине игры.
После этой победы подопечные Маурицио Сарри набрали 63 очка и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что тренер столичного «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).