Экс-фигурист Жиганшин опроверг информацию о своем исчезновении
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Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин опроверг информацию СМИ о своем исчезновении, передает «Вечерняя Москва».
«Желтуха» это все. Не понимаю, откуда такая информация прошла», — сообщил экс-спортсмен.
Жиганшин выступал в танцах на льду в паре с Викторией Синициной и Еленой Ильиных. Вместе с Синициной он становился победителем чемпионата мира, первенства страны и финала Гран-при в соревнованиях юниоров. На взрослом уровне они брали бронзу Универсиады-2013 и чемпионата России.
В дуэте с Ильиных он завоевал золото чемпионата России, а также становился серебряным призером командного чемпионата мира. В 2017 году Жиганшин принял решение завершить карьеру.
Ранее сообщалось, что о пропаже спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать.