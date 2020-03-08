Экс-фигурист Жиганшин опроверг информацию о своем исчезновении

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Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин опроверг информацию СМИ о своем исчезновении, передает «Вечерняя Москва».

«Желтуха» это все. Не понимаю, откуда такая информация прошла», — сообщил экс-спортсмен.

Жиганшин выступал в танцах на льду в паре с Викторией Синициной и Еленой Ильиных. Вместе с Синициной он становился победителем чемпионата мира, первенства страны и финала Гран-при в соревнованиях юниоров. На взрослом уровне они брали бронзу Универсиады-2013 и чемпионата России.

В дуэте с Ильиных он завоевал золото чемпионата России, а также становился серебряным призером командного чемпионата мира. В 2017 году Жиганшин принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что о пропаже спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать.