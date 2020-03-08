Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем королевского марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Спортсмен прошел 50 км за 2 часа 08 минут 05,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9). Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5).
Ранее сообщалось, что российского лыжника Андрея Ларькова проверят на коронавирус.
Лыжные гонки. Кубок мира. Хольменколлен
Масс-старт. 50 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3;
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0.9;
3. Эмиль Иверсен (Новрегия) — +19.5.