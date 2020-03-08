Бойца Сафарова задушили на UFC 248

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сапарбек Сафаров проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 248) бразильскому спортсмену Родольфо Виейре.



Южноамериканец одолел Сафарова при помощи удушающего приема, успешно проведенного им в первом раунде.

Стоит отметить, что для россиянина эта неудача стала третьей в двенадцати проведенных боях в американском промоушене.

Виейра же остался непобежденным — во всех семи боях он одержал семь побед.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков прокомментировал предстоящий бой против Кертиса Блэйдса.