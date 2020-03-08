Бойца Сафарова задушили на UFC 248
close
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сапарбек Сафаров проиграл на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 248) бразильскому спортсмену Родольфо Виейре.
Южноамериканец одолел Сафарова при помощи удушающего приема, успешно проведенного им в первом раунде.
Стоит отметить, что для россиянина эта неудача стала третьей в двенадцати проведенных боях в американском промоушене.
Виейра же остался непобежденным — во всех семи боях он одержал семь побед.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков прокомментировал предстоящий бой против Кертиса Блэйдса.