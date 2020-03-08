Голы Кучерова и Сергачева принесли победу «Тампе» над «Бостоном»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии 17 850 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:5.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Михаил Сергачев, Седрик Пакетт, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, поразивший уже пустые ворота
У проигравшей команды голами отметились Давид Пастрняк, Чарли Макэвой и Шон Курали.
После этой победы «молнии» набрали 91 очко и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторс» оказался сильнее «Даллас Старз».