Голы Кучерова и Сергачева принесли победу «Тампе» над «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии 17 850 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Михаил Сергачев, Седрик Пакетт, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, поразивший уже пустые ворота

У проигравшей команды голами отметились Давид Пастрняк, Чарли Макэвой и Шон Курали.

После этой победы «молнии» набрали 91 очко и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторс» оказался сильнее «Даллас Старз».