Два ассиста Бучневича не спасли «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой гостей со счетом 4:6.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери и Трэвис Зейджак, сделавшие по дублю, а также Фредрик Классон и Джон Хейден.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Филип Хитил, Мика Зибанежад, Грег Маккегг и Энтони Деанджело.
Стоит отметить, что у «Рейнджерс» две результативные передачи оформил россиянин Павел Бучневич.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторс» оказался сильнее «Даллас Старз».