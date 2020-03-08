Два ассиста Бучневича не спасли «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой гостей со счетом 4:6.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери и Трэвис Зейджак, сделавшие по дублю, а также Фредрик Классон и Джон Хейден.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Филип Хитил, Мика Зибанежад, Грег Маккегг и Энтони Деанджело.

Стоит отметить, что у «Рейнджерс» две результативные передачи оформил россиянин Павел Бучневич.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторс» оказался сильнее «Даллас Старз».