«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Хетафе»

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В очередном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе».

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» и завершилась нулевой ничьей.

Стоит отметить, что российский форвард клуба из Виго Федор Смолов получил предупреждение а 75-ой минуте игры, находясь при этом на скамейке запасных.

Хозяев доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Мауро Арамбарри на 82-ой минуте.

После этой ничьей «Сельта» набрала 26 очков поднялась на 17-ое место в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» проиграл «Ницце».