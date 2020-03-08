«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Хетафе»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе».
Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» и завершилась нулевой ничьей.
Стоит отметить, что российский форвард клуба из Виго Федор Смолов получил предупреждение а 75-ой минуте игры, находясь при этом на скамейке запасных.
Хозяев доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Мауро Арамбарри на 82-ой минуте.
После этой ничьей «Сельта» набрала 26 очков поднялась на 17-ое место в турнирной таблице Примеры.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» проиграл «Ницце».