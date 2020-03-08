«Монако» Головина проиграл «Ницце» в матче Лиги 1
В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» проиграл «Ницце».
Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметился Каспер Дольберг, оформивший дубль во втором тайме.
У княжеской команды сумел отличиться Виссам Бен Йеддер.
После этой победы «Ницца» набрала 41 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.
Монегаски с 40 баллами опустились на девятую позицию.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии.