«Монако» Головина проиграл «Ницце» в матче Лиги 1

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В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» проиграл «Ницце».

Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметился Каспер Дольберг, оформивший дубль во втором тайме.

У княжеской команды сумел отличиться Виссам Бен Йеддер.

После этой победы «Ницца» набрала 41 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Монегаски с 40 баллами опустились на девятую позицию.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии.