Хабиб усомнился в получении Мэйвезером $600 млн за бой с ним
Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов усомнился в получении американским боксером Флойдом Мэйвезером $600 миллионов за бой с ним. Его слова передает Sport24.
По его словам, Флойд имеет большой вес в мире спорта, однако ему придется соглашаться на условия дагестанского бойца в случае, если тот хочет провести поединок.
Также Нурмагомедов заявил, что возможная битва может пройти по правилам бокса и смешанных единоборств.
Ранее сообщалось, что UFC назвал апрельское противостояние Хабиба и Фергюсона «боем века».