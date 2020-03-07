Хабиб усомнился в получении Мэйвезером $600 млн за бой с ним

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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов усомнился в получении американским боксером Флойдом Мэйвезером $600 миллионов за бой с ним. Его слова передает Sport24.

По его словам, Флойд имеет большой вес в мире спорта, однако ему придется соглашаться на условия дагестанского бойца в случае, если тот хочет провести поединок.

Также Нурмагомедов заявил, что возможная битва может пройти по правилам бокса и смешанных единоборств.

Ранее сообщалось, что UFC назвал апрельское противостояние Хабиба и Фергюсона «боем века».