Хабиб наехал на Фергюсона и обвинил его в трусости

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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона в отсутствии опыта драк на улице. Его слова передает Sport24.

По его словам, оппонент даже не представляет жизнь в Дагестане и то, как ему приходилось в детстве защищаться при помощи кулаков.

«Ты даже не знаешь откуда я! Когда ты последний раз вообще дрался на улице? Я бы тебя сломал на улице, трус», — сказал дагестанец.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Тони Фергюсона.