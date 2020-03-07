Гусев поучаствовал в победе «Нью-Джерси» над «Сент-Луисом»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» в присутствии 14 685 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон.

После этой победы «дьяволы» набрали 66 очков и закрепились на 14-ой строчке в турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин может сыграть в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз».