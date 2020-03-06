Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира

Стали известны составы женской и мужской сборных России на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В соревнованиях у женщин выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

В мужской эстафете Россию представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Чемпион мира в спринте Александр Логинов не выступит в эстафете.

Ранее сообщалось, что Логинов не смог отобраться в гонку преследования на этапе Кубка мира.