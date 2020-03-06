«Спартак» обыграл «Динамо» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина

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Столичный «Спартак» в овертайме нанес поражение московскому «Динамо» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей Илья Зубов, Артем Федоров, Александр Хохлачев, Патрик Херсли и Михаил Котляревский. У бело-голубых шайбы забросили Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин, Иван Муранов и Михал Чайковски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» сократил отставание в серии до четырех побед — 3-0. Следующая встреча пройдет на »ЦСКА Арене».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо».

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 3-й матч

«Спартак» ( Москва, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 1:2 (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)