На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

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На телах погибших шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от уколов, передает «РЕН ТВ».

Напомним, что тела спортсменов были найдены 5 марта в Москве.

У Станислава — следы уколов на руках и ногах, у Александры — след от укола под коленом. В их квартире отсутствуют шприцы.

По предварительной версии следствия, Богданович и Вернигора отравились «веселящим» газом. На головах у погибших были полиэтиленовые мешки.

Ранее сообщалось о том, что СК начал расследование гибели украинского шахматиста.