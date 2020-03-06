На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов
close
На телах погибших шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от уколов, передает «РЕН ТВ».
Напомним, что тела спортсменов были найдены 5 марта в Москве.
У Станислава — следы уколов на руках и ногах, у Александры — след от укола под коленом. В их квартире отсутствуют шприцы.
По предварительной версии следствия, Богданович и Вернигора отравились «веселящим» газом. На головах у погибших были полиэтиленовые мешки.
Ранее сообщалось о том, что СК начал расследование гибели украинского шахматиста.