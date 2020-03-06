ВСК стал официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

Страховой Дом ВСК станет официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR.

В частности, он обеспечит страховой защитой спортсменов по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум».

«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований - надежная страховая защита каждого участника», – говорит генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как Страховой Дом ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия, уверен он.

Так, в зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

«Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образы жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас - эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением», - прокомментировала, в свою очередь, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.