Адвокат: представленный МОК аффидевит Родченкова не объяснил подделку подписей

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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на обвинение в недостоверности подписей Григория Родченкова передал в CAS документ, который не объясняет их подделку, передает ТАСС.

«Документы, которые предоставил МОК, не объясняют подделку подписей Родченкова. Он признал, что не подписывал документы, но дал согласие на использование своей электронной подписи. Но такая подпись стоит на двух документах из девяти. В семи остальных случаях подписи сделаны другим лицом», — заявил Панич.

Также адвокат сказал, что МОК не предоставил нотариально заверенный новый аффидевит, стороне биатлонисток был передан лишь документ, не имеющий никаких следов нотариального удостоверения.

Ранее адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей.