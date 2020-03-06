Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

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Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает «Матч ТВ».

Об этом проинформировал главный тренер сборной Анатолий Хованцев. Согласно его словам, спортсмен может принять такое решение из-за поведения норвежских болельщиков, которые освистали его на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене. Почему? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Светлана Слепцова подала апелляцию в CAS на решение о ее дисквалификации.