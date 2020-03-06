«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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«Манчестер «Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Счет в матче открыл Люк Шоу на 33-й минуте. Одион Игало в этой игре сумел отличиться дважды, оформив дубль. Стоит отметить, что в составе «Каунти» на поле вышел Уэйн Руни, который выступал за «Юнайтед», однако помочь своей команде он не смог.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» сразится с «Норвичем», который обыграл «Тоттенхэм».

Ранее Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» не заслужил поражение в Кубке Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3

Голы: 0:1 — Шоу, 33; 0:2 — Игало, 41; 0:3 — Игало, 70.