Стали известны имена попавших на коронавирусный карантин россиян в ОАЭ
Cдавший положительный тест на коронавирус механик российской гоночной команды Дмитрий Филиппович в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поведал об именах членов коллектива, которые попали на карантин.
По его словам, в настоящий момент четыре человека находятся в медицинском центре ОАЭ.
«Первый тест мы сдали еще тогда, когда нас в 4 утра разбудили и устроили проверку всем командам. Наутро после этого у нас сразу забрали одного человека — это был массажист Сергей Пакура.
У Игоря Боева в тот момент была какая-то простудка, легкая температура, но его тогда не взяли. Однако на следующий день пришли увозить и Боева.
Примерно через пять дней забрали меня и нашего итальянского гонщика Чима Имерио. Мы с ним сдали второй тест, и на основании его результатов нам сказали, что надо ехать в больницу».
Ранее сообщалось, что сдавший положительный тест на коронавирус механик Филиппович поведал об условиях в ОАЭ.