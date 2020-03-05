«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик, Иван Проворов и Скотт Лотон. У хозяев шайбы забросили Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес один бросок по воротам.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 66 матчей «Вашингтон» (86 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече клуб на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Филадельфия» (85) провела 66 игр и располагается на четвертой строчке на Востоке. Следующим соперником «летчиков» станет «Каролина Харрикейнз». Матч пройдет на домашней арене команды из Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что Овечкин попал под мощный силовой прием защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)