Министр спорта Матыцин: отмены спортивных событий из-за коронавируса нет

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал в интервью РИА «Новости» о влиянии ситуации с распространением коронавируса на проведение спортивных соревнований.

По его словам, в настоящее время все мероприятия проходят в штатном режиме без каких-либо коррективов.

«Мы ежедневно монитором ситуацию и проводим профилактическую работу со спортсменами. Все серьезно обеспокоены с ситуацией по коронавирусу, но на данный момент никаких отмен или переносов соревнований нет.

Думаю, что знания наших медицинских служб помогут предотвратить усугубление ситуации», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею 2020 года может быть сокращен из-за коронавируса.