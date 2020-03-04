Министр спорта Матыцин: отмены спортивных событий из-за коронавируса нет
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал в интервью РИА «Новости» о влиянии ситуации с распространением коронавируса на проведение спортивных соревнований.
По его словам, в настоящее время все мероприятия проходят в штатном режиме без каких-либо коррективов.
«Мы ежедневно монитором ситуацию и проводим профилактическую работу со спортсменами. Все серьезно обеспокоены с ситуацией по коронавирусу, но на данный момент никаких отмен или переносов соревнований нет.
Думаю, что знания наших медицинских служб помогут предотвратить усугубление ситуации», — сказал Матыцин.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею 2020 года может быть сокращен из-за коронавируса.