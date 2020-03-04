Российский велогонщик с коронавирусом поведал о своем состоянии

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Российский велогонщик Игорь Боев, у которого в организме обнаружили коронавирус, в интервью РИА «Новости» поведал о своем состоянии.

По его словам, в настоящее время условия в больнице хорошие, сотрудники правоохранительных органах не стоят на входе в палату.

Также спортсмен заявил, что выполнил все необходимые условия сотрудников медицинского учреждения: сдал анализы крови, мочи, а также мазок из носа.

Напомним, что данный момент Боев находится в ОАЭ и не может покинуть территорию страны.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ольга Вилухина рассказала о провале ее обвинения из-за лживых подписей бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.