Российский велогонщик с коронавирусом поведал о своем состоянии
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Российский велогонщик Игорь Боев, у которого в организме обнаружили коронавирус, в интервью РИА «Новости» поведал о своем состоянии.
По его словам, в настоящее время условия в больнице хорошие, сотрудники правоохранительных органах не стоят на входе в палату.
Также спортсмен заявил, что выполнил все необходимые условия сотрудников медицинского учреждения: сдал анализы крови, мочи, а также мазок из носа.
Напомним, что данный момент Боев находится в ОАЭ и не может покинуть территорию страны.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Ольга Вилухина рассказала о провале ее обвинения из-за лживых подписей бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.