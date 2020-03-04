Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

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Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой «Тур ОАЭ».

По информации Telegram-канала Baza, болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича. Отмечается, что все представители команды находятся на карантине в одной из гостиниц. Россиян не выпускают уже на протяжении шести дней.

Анализы остальных членов Gazprom-RusVelo показали отрицательный результат, однако через некоторое время они будут проведены повторно.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 48 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 92 тысячи. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше двух тысяч человек. В ОАЭ подтверждены 25 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса.