Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян
Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой «Тур ОАЭ».
По информации Telegram-канала Baza, болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича. Отмечается, что все представители команды находятся на карантине в одной из гостиниц. Россиян не выпускают уже на протяжении шести дней.
Анализы остальных членов Gazprom-RusVelo показали отрицательный результат, однако через некоторое время они будут проведены повторно.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 48 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 92 тысячи. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше двух тысяч человек. В ОАЭ подтверждены 25 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса.