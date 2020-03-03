Зайцева: я не принимала допинг

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Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о том, как проходит заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает РИА «Новости».

Напомним, Ольга Вилухина, Яна Романова и Зайцева оспаривают решение о пожизненной дисквалификации спортсменок из-за применения допинга.



«Я рада что нас послушали. Очень трудно слышать, что я виновата, хотя в обвинениях Григория Родченкова лично ко мне претензий нет. Я не принимала допинг», — заявила Зайцева.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи Родченкова были поддельными.