Зайцева: я не принимала допинг
Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о том, как проходит заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает РИА «Новости».
Напомним, Ольга Вилухина, Яна Романова и Зайцева оспаривают решение о пожизненной дисквалификации спортсменок из-за применения допинга.
«Я рада что нас послушали. Очень трудно слышать, что я виновата, хотя в обвинениях Григория Родченкова лично ко мне претензий нет. Я не принимала допинг», — заявила Зайцева.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи Родченкова были поддельными.