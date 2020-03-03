<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет переносить матчи чемпионата Европы — 2020 из-за вспышки коронавируса, передает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный секретарь союза Теодор Теодоридис. Стоит отметить, что в честь юбилея турнира матчи должны состояться в 12 странах — России, Англии, Германии, Азербайджане, Италии, Румынии, Ирландии, Дании, Испании, Шотландии, Венгрии и Нидерландах.

«Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей чемпионата Европы в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдет через три-четыре месяца», — заявил он.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Франции могут отменить из-за коронавируса.