Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12984487/file-photo--test-tube-with-corona-virus-name-label-is-seen-in-this-illustration-picture-1-pic905-895x505-88695.jpg">

Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, в мэрии разработали плана по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Москве.

План А подразумевает под собой отказ от проведения в столице международных спортивных мероприятий с 28 февраля. План Б более ужесточен — «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки».

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус российской бильярдистки оказался отрицательным.