Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
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Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, в мэрии разработали плана по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Москве.
План А подразумевает под собой отказ от проведения в столице международных спортивных мероприятий с 28 февраля. План Б более ужесточен — «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки».
Ранее сообщалось, что тест на коронавирус российской бильярдистки оказался отрицательным.