«Динамо» нанесло поражение «Спартаку» в матче Кубка Гагарина
Московский «Спартак» проиграл столичному «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на домашней арене бело-голубых, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Динамо». В составе победителей дубль оформил Андре Петерссон, также отличились Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски и Владимир Брюквин. У красно-белых шайбу забросил Анатолий Никонцев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Второй матч пройдет 4 марта на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» переиграл нижнекамский «Нефтехимик».
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч
«Динамо» (Москва, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Яшкин — 02:44
2:0 — Петерссон — 33:42
3:0 — Петерссон (Волков, Миронов) — 37:40
4:0 — Чайковски (Шипачев, Хиетанен) — 41:53 (5x3)
4:1 — Никонцев (Херсли) — 56:38
5:1 — Брюквин (Пулккинен, Полыгалов) — 59:02