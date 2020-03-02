Всероссийская федерация легкой атлетики признала обвинения по делу Лысенко

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила главе World Athletics Себастьяну Коу официальное письмо, в котором признала вину организации по делу Данилы Лысенко, передает РИА «Новости».

В ноябре 2019 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике обвинил нескольких членов ВФЛА, в том числе экс-главу организации Дмитрия Шляхтина, в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко», — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.

Глава организации принес извинения World Athletics и всем представителям легкой атлетики за инцидент. Функционер надеется, что действия нового руководства ВФЛА помогут добиться восстановления организации в правах, а также также запустить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.