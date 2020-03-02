Президент ЦСКА Гинер заявил об отсутствии волнения перед кубковым дерби
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил об отсутствии волнения перед кубковым дерби против «Спартака», которое состоится 4 марта. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, свое он уже отпереживал.
«Какой смысл мне волноваться? Я уже много дерби видел, особого трепета перед очередным не испытываю. От этого итоговый результат не измениться.
Лишний раз настраиваться на «Спартак» не надо», — сказал Гинер.
Ранее сообщалось, что стала известна судейская бригада, которая обслужит четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА.