Представитель РФС заразился коронавирусом в Италии

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Представитель Российского футбольного союза (РФС), недавно вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, сотрудник организации заболел 21 февраля 2020 года находясь во время отдыха на Аппенинском полуострове. В настоящее время больной госпитализирован и находится в одной из инфекционных больниц российской столицы.

Стоит отметить, что состояние здоровья заболевшего оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет обсуждена ситуация с распространением коронавируса.